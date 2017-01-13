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На «Уралвагонзаводе» названы лучшие наставники молодежи

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. На «Уралвагонзаводе» подведены итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший наставник молодежи». В нем приняли участие 40 человек из разных цехов, управлений, отделов и служб головного предприятия корпорации УВЗ, сообщает пресс-служба организации.



Всего на заводе более 1 тыс. действующих наставников. Лучшим из них в 2016 году признан токарь производственно-экспериментального цеха Вячеслав Курдеев. На втором месте — слесарь-инструментальщик механосборочного цеха Вячеслав Акимов. На третьем — сталевар мартеновской печи мартеновского цеха Игорь Коркин.



«При подведении итогов конкурса учитывался стаж работы наставником, количество учеников, в том числе тех, кто по итогам работы с учителем повысил свою квалификацию и многое другое. В. Курдеев работает на «Уралвагонзаводе» с 1980 года. Наставничеством занимается 26 лет. За это время он помог влиться в заводской коллектив и обучил 36 молодых специалистов, которые сегодня успешно работают в разных подразделениях предприятия», — рассказали в пресс-службе.



Напомним, движение наставничества на «Уралвагонзаводе» имеет многолетние традиции. Это важнейшая часть процедуры адаптации новых сотрудников на производстве, считают на предприятии. Поэтому с 2011 года наставничество особенно активно продвигается и развивается. Создана и работает комиссия по наставничеству, проводятся мероприятия, где можно обменяться опытом, освоить новые эффективные методы передачи профессиональных знаний и навыков. За свою активную позицию действующие наставники ежемесячно получают дополнительное материальное вознаграждение.

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