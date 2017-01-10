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AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

УрБК, Москва, 10.01.2017. Китайский интернет-магазин AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».



Ранее магазин в письме продавцам заявил о приостановке доставки в связи со сбоем в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службы России (ФТС).



В СМИ появилась информация, что таможенная служба с 1 января стала запрашивать бумажные копии паспортов получателей посылок. Позднее официальные представители ФТС опровергли эти сведения и заявили, что никаких изменений в правилах не произошло. Они также пояснили, что часть экспресс-отправлений действительно проходит особый контроль, но доля таких посылок составляет менее 1%.

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