Дайджест
Дональд Трамп заявил, что не позволил бы Бараку Обаме выиграть выборы
27 декабрь 2016 (11:26)
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не позволил бы Бараку Обаме победить на выборах. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Президент Обама сказал, что, по его мнению, он мог бы победить меня. Он может говорить что угодно, но я заявляю: никогда!» — написал Дональд Трамп в Twitter.
Ранее в интервью на телеканале CNN нынешний президент США заявил, что смог бы победить на выборах.
Напомним, недавно соратник Дональда Трампа выступил с громким заявлением: избранный президент впервые дни после инаугурации отменит до 70% указов своего предшественника Барака Обамы.
«Президент Обама сказал, что, по его мнению, он мог бы победить меня. Он может говорить что угодно, но я заявляю: никогда!» — написал Дональд Трамп в Twitter.
Ранее в интервью на телеканале CNN нынешний президент США заявил, что смог бы победить на выборах.
Напомним, недавно соратник Дональда Трампа выступил с громким заявлением: избранный президент впервые дни после инаугурации отменит до 70% указов своего предшественника Барака Обамы.
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