Пенсионная недостаточность

В 2017 году Пенсионный фонд России активизирует борьбу с неформальной занятостью, об этом заявил председатель ПФР Антон Дроздов. Важность проекта в ведомстве объясняют тем, что граждане, получающие «черную» зарплату, в будущем окажутся исключены из системы пенсионного страхования. Однако сами жители страны с каждым годом все больше теряют веру в государственные пенсии, а привлечение дополнительных средств может оказаться на руку ПФР, который не первый год испытывает дефицит.«Большим проектом на следующий год будет проект легализации (неформальной занятости граждан). Поскольку те граждане, кто не платит легально налоги, взносы, по факту будут выключены из пенсионной системы и не приобретут эти права. И, кажется, что это наступит через 30 лет, очень долго, но, к сожалению, вот когда к нам приходят люди за оформлением пенсии, они потом очень недовольны тем стажем и тем размером, потому что многие не задумывались об этом 20 и 30 лет назад», — приведены на сайте ПФР слова Антона Дроздова.Он поясняет, что легализация будет происходить за счет взаимодействия с другими органами и субъектами РФ. Скорее всего, в первую очередь речь идет о Федеральной налоговой службе, которой в 2017 году перейдут обязанности по администрированию страховых взносов. Таким образом, правительство рассчитывает сделать прибыльным ПФР, который испытывает серьезный дефицит средств в последние несколько лет.По крайней мере, именно этим — нехваткой средств на индексацию выплат текущим пенсионерам на уровень инфляции — федеральные чиновники объясняли необходимость моратория на накопительные пенсии, введенного в 2014 году. По факту же полученными деньгами «затыкали» дыры в бюджете страны. В 2014 году часть средств направили на выравнивание пенсий жителям Крыма и Севастополя до среднего по России уровня, в 2015 году за счет части замороженных пенсионных накоплений в том числе реализовали антикризисный план, в 2016 году 150 млрд руб. из полученных средств направили на поддержку Внешэкономбанка.При этом пенсии в феврале этого года проиндексировали не по фактической инфляции (12,9%), а лишь на 4%. В мае председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с жителями Крыма на вопрос об индексации пенсий ответил, что «денег нет». В конце августа в правительстве решили заменить повторную индексацию на единовременную выплату в 5 тыс. руб. в январе 2017 года.В этом году чиновники, по-видимому, решив уже не размениваться по мелочам, заявили о «заморозке» накопительной пенсии сразу на три года. По расчетам Национального рейтингового агентства (НРА), из-за моратория потери негосударственных пенсионных фондов за три года превысят 3,3 трлн руб. По оценкам экспертов, за 2014-2016 годы ПФР уже реквизировал более 1,5 трлн руб. у НПФ, и неизвестно, будут ли эти деньги когда-нибудь возвращены.С 2017 года пенсионную систему ожидают сразу несколько нововведений. Как уже упоминалось выше, администрирование страховых взносов перейдет ФНС. В связи с этим в течение следующего года ПФР планирует сократить каждого десятого сотрудника. Часть из них перейдет в налоговую, утверждают в фонде, но далеко не все. Сокращения также продолжатся в 2018 и 2019 годах. Естественно, массовые сокращения (а только в 2017 году фонд высвободит около 12 тыс. человек) негативно скажутся на рынке труда в условиях экономического кризиса. Вполне возможно, что части работников, сокращенных ПФР, придется встать на биржу труда, что увеличит нагрузку на бюджет.Конечно, у налоговиков гораздо больше возможностей по работе с должниками и «уклонистами». Стоит отметить, что со следующего года за неуплату страховых взносов будет введена уголовная ответственность.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов считает, что уровень неформальной занятости среди наемных сотрудников и так достаточно низок, а значит в первую очередь под ударом окажутся индивидуальные предприниматели и малый и средний бизнес, которые и так испытывают трудности в условиях кризиса.«В последнее время вообще к государственным чиновникам нет доверия, к сотрудникам Пенсионного фонда в том числе. Насчет легализации заработной платы — все зависит от того, в каком состоянии вы трудитесь, если вы наемный работник, то у вас все официально. Условно, 95% уже легализованы, потому что предприятиям невыгодно платить зарплату «в черную». Получается, что та часть, за которую Пенсионный фонд берется сейчас — это предприниматели, у которых никогда не было доверия к государству. Они всю жизнь сами себе платили «черную» заработную плату. Из них и так налогами «выгребают» те же самые 40%, которые работодатель платит за сотрудника. Поэтому на кого еще не распространилось влияние Пенсионного фонда — это малый и средний бизнес, который сейчас в таком состоянии, что ему не до Пенсионного фонда», — считает аналитик.Вернут ли подобные меры потерянное доверие граждан к пенсионной системе России? По данным «Коммерсанта», 2016 год стал рекордным по числу переводов пенсионных накоплений, причем не только между НПЦ, но и из ПФР. На 1 декабря 4 млн россиян подали заявления о переводе своих средств из государственного фонда, это на 60% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, с просьбой перевести средства из одного НПФ в другой обратилось лишь 2,9 млн заявителей (рост на 26% в годовом выражении).Очевидно, что пенсионная система России испытывает кризис, который уже не спасти простой заморозкой накопительных пенсий. Недаром все чаще Минфин и Центробанк поднимают вопрос о необходимости реформировать работу ПФР, звучат предложения о повышении пенсионного возраста. Скорее всего, решение о принятии подобных мер будет принято после президентских выборов в 2018 году. Однако до сих пор стоит вопрос об их эффективности — особенно с учетом российских реалий, в которых реформы просто не удается осуществить до конца из-за повторяющихся кризисов.