Участники дискуссии на Уральском федеральном фестивале кибербезопасности поспорили о том, кто должен определять содержание IT-образования. Представители академической среды настаивали на приоритете фундаментальных дисциплин: профессиональные технологии быстро меняются, а научная база остается с человеком на все время карьеры. Работодатели, в свою очередь, говорят о необходимости практик, стажировок и работы над реальными задачами.

Дискуссия «Кибербезопасности нужны специалисты. Кто должен их готовить — университет, бизнес или государство?» прошла в рамках фестиваля 26 ноября. Ее модератором выступил ректор УрФУ Илья Обабков. Участники обсуждали, кто должен формировать образовательные программы и какую роль в подготовке будущих специалистов должны играть компании.

Заместитель начальника управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу Александр Забокрицкий рассказал, что в регионе специалистов по информационной безопасности готовят 10 вузов и 12 других организаций. По его словам, служба оценивает потребность организаций в кадрах на текущий и следующий год, а также на трехлетнюю перспективу.

«Сегодня у нас в Уральском федеральном округе 10 высших учебных заведений, которые готовят специалистов по данному направлению, и 12 организаций иных организаций, которые готовят по согласованным с нами программам специалистов в данной области», — сказал Александр Забокрицкий.

Он напомнил, что в 2015 году при обсуждении подготовки специалистов выяснилось, что в России не было видов экономической деятельности по информационной безопасности. Позднее появились профессиональные стандарты, определяющие требования к специалистам по защите информации, а ФСТЭК получила полномочия по сбору и представлению контрольных цифр приема.

А. Забокрицкий отметил, что подготовка кадров остается актуальной темой для Совета безопасности РФ. В декабре прошлого года на заседании по этому вопросу поручили разработать концепцию подготовки и повышения квалификации специалистов до 2035 года. По словам представителя ФСТЭК, информационные технологии развиваются настолько быстро, что специалистам приходится постоянно учиться.

«Если раньше мы получали профессию и всю жизнь могли работать на эту профессию, то сейчас, как говорится, вы должны и мы должны учиться постоянно», — сказал он.

Илья Обабков поставил на дискуссии вопрос о том, кто должен определять содержание образовательных программ. По его словам, университет дает фундаментальное образование, но остается открытым вопрос, какую практическую задачу студент должен уметь решать к моменту выхода на работу, и какую роль в этом должен играть бизнес.

Валентин Богданов предложил сделать акцент на фундаментальной подготовке и оставить студентам возможность самостоятельно осваивать прикладные инструменты и технологии.

Он считает, что университет должен ориентироваться на долгосрочные изменения, а не только на текущие запросы работодателей.

«Вот эти технические знания — они будут меняться, и не имея фундамента, не имея скелета и структуры, будет очень сложно их воспринимать», — сказал он.

Студенты выходят на рынок труда через несколько лет после поступления, поэтому образовательная программа должна учитывать, как изменится профессия за это время.

«Ну конечно, это должен определять университет. Не дай бог нам начать слушаться здесь компании. Потому что одна из главных задач университета — угадать будущее», — добавил В. Богданов.

По его мнению, бизнес чаще решает задачи, связанные с текущим положением на рынке, тогда как университет должен смотреть на перспективу в десять-двадцать пять лет. Фундаментальные знания, считает он, позволят выпускникам быстрее осваивать новые технологии и не зависеть от конкретного набора инструментов.

В ходе дискуссии также прозвучал аргумент в пользу преподавания фундаментальных дисциплин в первые годы обучения. Практические технологии — от сетевых решений до облачной безопасности — могут устареть за несколько лет, тогда как математика и системный анализ сохраняют значение. Участники отметили, что без базовой подготовки освоение новых подходов может занимать значительно больше времени.

Директор по развитию компании УЦСБ Елена Козлова рассказала, что компания выстраивает работу со студентами через практики и стажировки, а также участвует в образовательной и научной среде Екатеринбурга. По ее словам, в компании работают около 600 человек в городе, а некоторые сотрудники остаются в ней на семь-десять лет.

Е. Козлова подчеркнула, что для закрепления выпускников в регионе важна не только возможность трудоустройства. Профессиональная среда включает интересные задачи, карьерные перспективы, обучение, преподавание и профессиональное сообщество.

«Среда — это задача, это практика, практико-ориентированное образование, которое мы как раз из Уральского федерального университета», — сказала Елена Козлова.

Она считает, что университет и бизнес должны работать вместе: вуз дает научную и теоретическую базу, а работодатель помогает применять ее на практике. В числе возможных форматов Е. Козлова назвала стажировки, совместные программы и участие специалистов компаний в преподавании.

«Я считаю, что это и практики, и стажировки, и совместные программы для того, чтобы теоретическую базу, в том числе приложить на практические задачи», — сказала она.

При этом Елена Козлова не согласилась с тем, что выпускникам обязательно не хватает возможностей для профессиональной реализации в Екатеринбурге. По ее словам, ее компания предлагает сотрудникам не только рабочие задачи, но и возможность преподавать, участвовать в образовательных проектах и развиваться внутри профессионального сообщества.

На вопрос, где студентам получать актуальные практические кейсы, Е. Козлова ответила: «У работодателей. У работодателей на практиках и стажировках».

Обсуждение подготовки специалистов по кибербезопасности продолжает ранее поднятую УрБК тему взаимодействия бизнеса и образования. На примере рекламного и коммуникационного рынка в статье «Вызов для рынка» представители отрасли в 2025 году отмечали, что выпускникам нередко не хватает практического опыта, а работодателям приходится доучивать молодых специалистов. Среди решений назывались практико-ориентированные программы, стажировки и участие представителей компаний в обучении.

В дискуссии о кибербезопасности участники обозначили похожую проблему, но рассмотрели ее немного иначе: бизнесу нужны актуальные навыки и реальные кейсы, а университету — возможность сохранить фундаментальную подготовку и смотреть дальше текущих запросов рынка.

Елена Козлова пояснила УрБК, что это не противоречащие друг другу задачи. Компании могут предоставлять студентам практические площадки и задачи, а университет — формировать образовательную основу и объединять участников отрасли. Конкретный формат сотрудничества, по ее словам, должен зависеть от потребностей работодателей и учебных программ.