УрБК, Екатеринбург, 26.11.2026. Университеты должны сохранять фундаментальную подготовку специалистов по информационной безопасности, дополняя ее практическими дисциплинами, которые разрабатываются совместно с представителями отрасли. Об этом заявил директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков на дискуссии «Кибербезопасности нужны специалисты».

«Я бы в идеале всем давал бы математику, физику, химию, чтоб вы знали про устройство мира и были тяжело загружены и не ныли. Философию, историю — чтобы умели рассуждать, думать, увязывать причинно-следственные связи — это тоже важно в инфобезе», — сказал он.

По словам И. Обабкова, университеты должны находить баланс между фундаментальным образованием и профильными дисциплинами, поскольку студенты приходят в вузы уже с определенными профессиональными интересами.

«И не давал бы вам инфобез. Но это невозможно. Причина простая: вы сбежите из университета. Потому что вы же пришли на информационную безопасность, на IT, на инженерную программу. Поэтому вкрапление предметов, связанных с отраслью и с вашей будущей профессией, в нашем случае обязательно. И вот на этом балансе мы и должны находить себя», — отметил он.

И. Обабков подчеркнул, что фундаментальную подготовку должен обеспечивать университет, а представители отрасли могут участвовать в разработке практических дисциплин.

По его словам, УрФУ сотрудничает более чем с 60 партнерами в сфере информационных технологий и информационной безопасности, которые участвуют в реализации около 100 дисциплин.