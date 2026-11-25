УрБК, Москва, 25.11.2026. Российские предприятия вынуждены компенсировать нехватку современного оборудования и технологий избыточным привлечением ручного труда. Об этом говорится в новом исследовании «Статистический портрет рынка труда перед лицом «кадрового голода», опубликованном в журнале «Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета».

Эту ситуацию эксперты называют «платой за технологическое отставание». Авторы работы проанализировали данные Росстата, ФНС и МВД России за 2017–2025 годов и пришли к выводу, что за «кадровым голодом» скрывается не физическая нехватка людей, а неэффективная организация труда на устаревшей технической базе: вместо модернизации производства предприятия наращивают численность персонала, а ежегодно через найм и увольнение проходит почти треть (32%) списочной численности работников.

Потери от избыточной текучести, вызванной в том числе ручным трудом, достигают 2,0 млн полных ставок — около 3,1% фонда рабочего времени, или 3,25% ВВП, что превышает официальную численность безработных (1,9 млн), при этом за 2017–2025 гг. число работников на неполном дне выросло на 70% — с 730 тыс. до 1 млн 245 тыс. человек, а простои в 2025 г. вновь выросли до 184 тыс. человек в среднем за год.