УрБК, Екатеринбург, 24.11.2026. Двадцать человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры в новом многоквартирном доме в Сухом Логу Свердловской области. Пятерым из них жилье предоставили после вмешательства прокуратуры, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Прокуратура Сухого Лога проверила соблюдение жилищных прав выпускников детских домов и установила, что пятеро граждан, включенных в список нуждающихся еще в несовершеннолетнем возрасте, не получили положенные квартиры после достижения 18 лет. Городской прокурор обратился в суд с исками к региональному министерству строительства и развития инфраструктуры. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

В итоге ключи от квартир в новостройке получили 20 человек из числа детей-сирот, в том числе пятеро заявителей по прокурорским искам.

В августе 2026 года министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов сообщал, что до конца года планируется ввести четыре дома для детей-сирот, в том числе в Сухом Логу и Нижнем Тагиле.

«Губернатор Свердловской области Денис Владимирович Паслер держит на личном контроле вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также качество строительства домов для этой категории жителей. Ежегодно регион не только выполняет, но и перевыполняет план по предоставлению квартир детям-сиротам. Уверен, что текущий год не станет исключением», — рассказал Г. Сурганов.