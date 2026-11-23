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В Свердловской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2026. В Свердловской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА. Об этом говорится в канале губернатора Дениса Паслера в мессенджере «Макс».
Режим беспилотной опасности объявлялся сегодня в Свердловской области. Росавиация объявляла о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Из-за этого в уральской столице были задержаны десятки рейсов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.