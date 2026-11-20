УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. Кинотеатры Екатеринбурга могут заработать до 30 млн руб. после увеличения лимита «Пушкинской карты» на приобретение билетов в кинотеатры на 300 руб. до конца 2026 года. О таком решении рассказали в пресс-службе министерства культуры РФ.

«До конца текущего года лимит «Пушкинской карты» для приобретения билетов в кино увеличен на 300 рублей. Таким образом, общий лимит составит 5,3 тыс. руб.», — сказали в министерстве.

Добавим, что, по оценкам экспертов, в Екатеринбурге на сегодня проживают не менее 100 тыс. студентов. Изменения в программе Пушкинской карты, по оценкам аналитиков, позволят кинотеатрам заработать дополнительно 30 млн руб.