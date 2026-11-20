УрБК, Москва, 20.11.2026. Крупнейшие сервисы доставки обратились в правительство с просьбой отложить минимум до 2029 года внедрение предложенного Минтрансом законопроекта, ужесточающего работу курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Речь идет о законопроекте, который обяжет курьеров иметь водительские права категории «М» и запретит передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам на электросамокатах и электровелосипедах мощностью от 0,25 до 4 кВт со скоростью 25 км/ч.

Как следует из письма, сохранение предлагаемых Минтрансом изменений требует времени на массовое получение прав курьерами, закупку и поставку новых велосипедов, изменение маршрутов, создание инфраструктуры, «которая не может быть обеспечена одномоментно». Ограничения грозят «параличом» доставки без времени на адаптацию.

Соответствующее письмо Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний премьер-министру Михаилу Мишустину, министрам промышленности и торговли Антону Алиханову, транспорта Дмитрию Ядрову, экономического развития Максиму Решетникову, а также мэру Москвы Сергею Собянину, пишут «Ведомости». В ассоциацию входят Ozon, Wildberries & Russ, X5, «Вкусвилл», «Яндекс лавка» и «Яндекс еда», «Купер», «Самокат», «Магнит» и «Лента».

Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД рассмотреть возможность введения такого запрета для курьеров, доставляющих заказы на электровелосипедах в марте 2026 года. Вопрос также обсуждался в декабре 2025 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Тогда глава государства говорил о жалобах граждан на передвижение курьеров по городским тротуарам.