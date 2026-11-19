УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проведет мастер-класс и предложит студентам вакансии на мероприятии «Время карьеры» в пятницу 20 ноября. Событие впервые пройдет в новом корпусе ИРИТ-РТФ Уральского федерального университета в Новокольцовском.

В пресс-службе банка сообщили, что часы работы выставки с 15:30 до 21:00 в пространстве на первом этаже. На стенде УБРиР можно будет принять участие в интерактивах: решить задачи на интеллект, память, внимательность и выиграть фирменный мерч банка.

В аудитории I101 в 17:50 IT-рекрутеры УБРиР Анна Мартынова и Айгуль Арсланова проведут мастер-класс «Soft skills для успешной карьеры». На нем участники смогут узнать, какие гибкие навыки помогают эффективно общаться, работать в команде, управлять временем и справляться с трудностями. Коллеги раскажут, как развивать эти навыки уже во время учебы, чтобы стать востребованным специалистом и добиться успеха в будущей карьере.

«Мы уже в четвертый раз участвуем в карьерном событии «Время карьеры» и высоко оцениваем его результативность. Мы подготовили ряд вакансий, которые идеально подходят студентам для старта, потому что за счет гибкого графика помогают соблюдать баланс между учебой и работой. Работа во время учебы – это дополнительный доход, независимость и фундамент последующей карьеры. Которую, естественно, можно продолжить в нашем банке», — отметила начальник отдела подбора персонала УБРиР Алена Кискина.

«Время карьеры» дважды в год собирает студентов, выпускников, молодых специалистов и представителей ведущих компаний-работодателей региона. Для посетителей проводятся карьерные консультации, интерактивные игры и мастер-классы.