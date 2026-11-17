УрБК, Москва, 17.11.2026. В России снизились продажи вина, водки и коньяка в январе-октябре. Наибольшее падение отмечено в секторе слабоалкогольных напитков. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Так, продажи виноградного вина снизились за отчетный период на 2,4% и составили 45,1 млн декалитров (дал). Плодовых вин продано на треть меньше — 1,4 млн дал, ликерных — на 8,2% меньше — 881,1 тыс. дал. Положительная динамика продаж у игристых (шампанских) вин — рост на 4,6%, до 16,6 млн дал.

Водки продано 59,8 млн дал — на 0,7% меньше, продажи коньяка снизились на 2,6%, до 10 млн дал. Среди крепких напитков рост отмечен в продаже ликероводочных изделий — на 11%, до 16,7 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов продано 98,2 млн дал, что на 0,9% больше результатов годичной давности. Падение в секторе слабоалкогольных напитков — более чем в два раза, до 570,7 тыс. дал.

Всего за 10 месяцев этого года розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составила 164,1 млн дал, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи пива в январе-октябре снизились на 0,5%, до 510,8 млн дал, пивных напитков — на 2,7%, до 79,1 млн дал. Кроме того, продано 8,9 млн дал сидра (на 21,6% больше), 110,7 тысячи дал пуаре (на 24,9% меньше) и 2,6 млн дал медовухи (на 8,2% больше).

Общие продажи напитков брожения (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) снизились на 0,5%, до 601,4 млн дал. Всего за 10 месяцев этого года в России продано 765,5 млн дал алкогольной продукции, что на 0,5% меньше, чем годом ранее, отчиталось ведомство.