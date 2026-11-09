Екатеринбург вошел в тройку лидеров РФ по числу заказов на строительные работы

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. Екатеринбург занял третье место среди российских городов по числу заказов на строительные и ремонтные работы за январь-сентябрь 2026 года. В Свердловской области количество заказов на ремонтные услуги за этот период увеличилось на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании «МегаФона» и «Профи.ру».

По данным исследования, лидерами по числу заказов стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Наиболее заметный рост спроса на ремонтные услуги за год зафиксирован в Тюмени — на 34%, Хабаровске и Омске — на 31,2% в каждом, Перми — на 28,4% и Томске — на 27,3%.

Чаще всего пользователи «Профи.ру» заказывали сантехнические работы, услуги электриков и ремонт стиральных машин. Среди отдельных направлений сильнее всего вырос спрос на укладку крупноформатного керамогранита — на 80%, ремонт пластиковых окон — на 77% и укладку керамогранита на стены — на 76%.

Одновременно интернет-трафик жителей Свердловской области на сайты строительных магазинов и площадки для поиска специалистов за девять месяцев увеличился на 93% относительно аналогичного периода 2025 года.

Основную аудиторию таких ресурсов в регионе составляют пользователи в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится 41% посещений. Еще 27% формируют жители от 45 до 54 лет. Доля пользователей в возрасте от 18 до 24 лет составляет около 2%.

Мужчины посещают специализированные площадки чаще женщин и обеспечивают 67% аудитории. Наиболее активно свердловчане ищут строительные материалы и подрядчиков в начале недели — в эти дни фиксируется пик интернет-трафика на профильных ресурсах.