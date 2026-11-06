В Свердловской области ввод жилья за год увеличился почти на 15%

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. В Свердловской области в январе–сентябре введено в эксплуатацию 2 825,8 тыс. кв. м жилья, что на 14,8% больше, чем за январь–сентябрь 2025 года. Об этом говорят данные Росстата.

Драйвером роста стало индивидуальное строительство: население построило 341,7 тыс. кв. м (включая жилые дома на земельных участках для ведения садоводства). Всего построено 44 019 квартир, что на 44,9% больше прошлогоднего уровня.

При этом 55,1% введенного жилья (1 556,6 тыс. кв. м) приходится на индивидуальных застройщиков, а 44,9% — на организации (юридические лица). Квартиры в жилых домах, построенные населением на участках для садоводства, составили 3 тыс. 519 ед.