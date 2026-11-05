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Пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран вырастут на 75%

УрБК, Москва, 05.11.2026. Правительство России повысит пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с текущих 20% до 35% от таможенной стоимости, следует из постановления от 3 ноября. Документ вступит в силу 11 ноября.

Минимальная ставка составит 5 евро против текущих 3 евро. Таким образом, размер пошлины увеличится на 67–75%. По данным Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи водки, коньяка, ликеро-водочных изделий и другого крепкого спиртного в России в январе–сентябре составили 87,8 млн дал. Год к году значение увеличилось всего на 1%. Но зарубежные производители укрепляют свои позиции. Продажи их продукции без учета поставок из постсоветских стран за девять месяцев 2026 года выросли на 15% в годовом выражении, до 5,1 млн дал, отмечали ранее в A.List, пишет «Коммерсант». 

Доля импорта в сегменте крепкого алкоголя увеличилась за год с 5% до 5,8%. Это объясняется повышением доступности зарубежной продукции и политикой розницы.

С повышением пошлин импортный алкоголь станет дороже. Недорогие виски, ликеры и французские коньяки подорожают на 220–260 руб. за бутылку, считают в «Алкопро».

Отдельные эксперты считают, что дальнейшее развитие рынка во многом зависит от ожидаемого повышения акциза на спирт и МРЦ с 2027 года, они не исключает сценария, при котором рост показателей вновь подтянет цены на локальный алкоголь до уровня импортного. В A.List ожидают, что с начала 2027 года МРЦ на водку вырастет на 7,3%, до 439 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. Для коньяка и виски, произведенных из сырья с выдержкой не менее трех лет, МРЦ может быть установлена в размере 807 руб. за бутылку, прибавив 6,8%.

Пошлины на алкоголь из недружественных стран в России действуют с 2023 года: сначала их ввели для вина, затем для крепкой продукции (с сентября 2024 года). Их повышение обсуждалось с весны этого года как одна из мер поддержки российских производителей. Первоначально скорректировать их планировали в сентябре, но в итоге перенесли на ноябрь.

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