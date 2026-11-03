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Российские компании фиксируют падение спроса и нехватку оборотных средств

УрБК, Москва, 03.11.2026. В III квартале 2026 года главными ограничениями деятельности российских компаний стали снижение спроса на продукцию и услуги (38% респондентов), недостаток оборотных средств и неплатежи со стороны контрагентов (по 36%).

Кварталом ранее лидировали неплатежи — 39,7%, тогда как на нехватку оборотных средств указывали 26,9% компаний, об этом говорится в ежеквартальном мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Состояние российской экономики и деятельность компаний».

Заметно выросла значимость долговой нагрузки: на ее увеличение по кредитам и облигационным займам указали 19,7% респондентов против менее 10% в предыдущих раундах мониторинга — впервые с момента включения этого варианта в анкету в IV квартале 2025 года. Столько же компаний (19,7%) назвали недоступность заёмных средств. Рост фискальной нагрузки мешал 18% организаций, столько же отметили логистические проблемы (+5,4 п.п. за квартал).

Сокращение объемов производства затронуло 16,4% компаний, валютная нестабильность мешала 13,1%, санкционные ограничения — 11,5%. Резко — с почти четверти до 8,2% — сократилась доля жалоб на ухудшение условий поставки сырья и комплектующих. О невозможности оснастить организацию новым оборудованием из-за ограничения импорта заявили 9,8% респондентов. Около 10% компаний не сталкивались с проблемами (кварталом ранее — 14,1%).

В этих условиях более 80% опрошенных планируют сокращать расходы. Список мер повышения эффективности возглавляет повышение цен — 29,1%, далее следуют внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий (27,3%) и цифровых технологий в производство (18,2%, −7,8 п.п. к II кварталу). Бизнес пересматривает инвестиционные намерения: доля компаний, собирающихся уменьшить объемы инвестиционных программ, выросла с 12,3 до 18,2%, а планирующих сохранить или увеличить их — снизилась с 19,2 до 7,3%. Сократить производство или оказание услуг готовы 14,5% компаний, интенсифицировать производство — 12,7%.

Среди компаний, планирующих экономию, около 87% намерены сократить административные и общехозяйственные нужды, 55,8% — расходы на персонал (+9,5 п.п.). Снизить затраты на потребляемые услуги собираются 48,1% организаций, а экономить на сырье и комплектующих — 40,4% против 25,4% кварталом ранее. Из тех, кто будет сокращать расходы на персонал, 82,1% ограничат наем работников, 32,1% рассмотрят неполное рабочее время или отпуска без сохранения зарплаты, 28,2% допускают сокращение штата, четверть — урезание социального пакета, пятая часть — снижение заработной платы, говорится в мониторинге союза.

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