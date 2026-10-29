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Оборот розничной торговли в Свердловской области за девять месяцев вырос на 5,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-сентябре 2026 года увеличился на 5,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,48 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

Населению за девять месяцев продали непродовольственных товаров на 820,6 млрд руб., пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — на 663,5 млрд руб. Индексы физического объема продаж этих категорий товаров составили 105,3% и 106,1% соответственно к уровню января-сентября 2025 года.

В структуре оборота розничной торговли на непродовольственные товары пришлось 55,3%, на продукты питания, напитки и табачные изделия — 44,7%.

По данным статистики, 99,5% оборота розничной торговли сформировали торгующие организации и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынков. В том числе на организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, пришлось 61,9% оборота, на индивидуальных предпринимателей — 23,8%, на малые предприятия, включая микропредприятия, — 12,2%, на средние предприятия — 1,2%. Доля самозанятых составила 0,4%. Еще 0,5% оборота обеспечили продажи на розничных рынках и ярмарках.

На конец сентября товарные запасы в организациях розничной торговли достигли 119,5 млрд руб. Это на 2,1% больше, чем годом ранее, в сопоставимых ценах. Обеспеченность запасами соответствовала 40 дням торговли.

Оборот общественного питания в регионе в январе-сентябре 2026 года составил 138,1 млрд руб., увеличившись на 14,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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