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В екатеринбургском аэропорту Кольцово введены временные ограничения

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 29 октября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.

Сегодня в Свердловской области не объявлялся режим беспилотной опасности. Такой режим действует сейчас в ряде соседних регионов.

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Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
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