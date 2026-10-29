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В екатеринбургском аэропорту Кольцово введены временные ограничения
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 29 октября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.
Сегодня в Свердловской области не объявлялся режим беспилотной опасности. Такой режим действует сейчас в ряде соседних регионов.