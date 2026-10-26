Экс-главу антикоррупционного департамента Свердловской области арестовали до 14 декабря

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Бывшего руководителя департамента противодействия коррупции Свердловской области Ильхама Ширалиева заключили под стражу до 14 декабря по делу о получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Нижегородской области.

Соответствующее решение принял Советский районный суд Нижнего Новгорода. Постановление может быть обжаловано.

И. Ширалиева задержали в Нижнем Новгороде 20 октября. По данным СМИ, уголовное дело связано с предполагаемым получением денег от застройщика Саррафа Мамедова, владельца компании «Жилые кварталы». По версии следствия, бывший чиновник мог содействовать заключению контрактов на приобретение квартир для социально незащищенных граждан у этой компании.

Ильхам Ширалиев возглавлял департамент противодействия коррупции Свердловской области с момента его создания в 2019 году до 2025 года. После ухода с должности он переехал в Нижегородскую область, где ранее работал в системе Минюста и службе судебных приставов.