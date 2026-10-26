В Екатеринбурге суд изменил основание увольнения экс-сотрудницы налоговой службы
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры Свердловской области об изменении основания увольнения бывшей начальницы отдела камерального контроля регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) на увольнение в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, женщина занимала должность с 2013 по 2025 год, однако не принимала меры по урегулированию конфликта интересов и не уведомляла работодателя о возникновении личной заинтересованности.
В частности, в 2023 году сын сотрудницы стал учредителем коммерческой организации с долей участия 50%. В том же году женщина оформила в общую совместную собственность со вторым соучредителем компании недвижимость стоимостью более 6 млн руб. Кроме того, она приобрела автомобиль стоимостью свыше 5,1 млн руб.
Как отметили в прокуратуре, общая стоимость приобретенного имущества превысила доходы госслужащей за три предшествующих года. При этом она не уведомила работодателя о совместной покупке недвижимости с учредителем и директором юридического лица.
В мае 2025 года женщина уволилась по собственному желанию. После проверки прокуратура обратилась в суд с иском об изменении основания и формулировки увольнения на увольнение в связи с утратой доверия.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.