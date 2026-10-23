Число заявлений о запрете сделок с недвижимостью без владельца выросло в четыре раза на Урале

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Жители Свердловской области подали почти 50 тыс. заявлений о запрете регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника в III квартале 2026 года. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном управлении Росреестра.

«В III квартале 2026 года в Управление поступило 49 550 заявлений о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника. Данный показатель в III квартале 2026 года увеличился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12 307)», — сообщил руководитель управления Игорь Цыганаш.

Всего за девять месяцев 2026 года ведомство получило 154 321 такое заявление. Это в 4,2 раза больше показателя за январь-сентябрь 2025 года, когда поступило 36 954 заявления.