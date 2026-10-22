Администрация Екатеринбурга требует от «Водоканала» восстановить благоустройство после раскопок

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. Департамент землепользования администрации Екатеринбурга подал в Арбитражный суд Свердловской области иски к ЕМУП «Водоканал» с требованием завершить земляные работы и восстановить благоустройство.

В департаменте информполитики горадминистрации сообщили, что изначально иски касались 31 разрешения на проведение раскопок, выданных в 2025 и 2026 годах. После обращения в суд организация сдала работы по пяти адресам: ул. Индустрии, 57/1, ул. Машиностроителей, 29, ул. Кировградская, 42, ул. Народного фронта, 62 и ул. Краснолесья, 54.

На рассмотрении остаются требования по 26 разрешениям. По ним предусмотрены требования об обязании восстановить благоустройство и о взыскании судебной неустойки на случай невыполнения работ в установленный срок.

«Согласно действующим правилам, все земляные работы и восстановление благоустройства после них должны быть завершены не позднее 1 июня. Изменения в регламент призваны дополнительно стимулировать организации своевременно приводить территории в порядок. Меры воздействия применяют ко всем организациям, которые нарушают сроки восстановления благоустройства после земляных работ», — сообщили в департаменте.

Вопрос восстановления благоустройства после раскопок остается на особом контроле временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга Рустама Галямова, который ранее поручил усилить контроль за соблюдением сроков земляных работ и внести изменения в правила благоустройства, максимально сократив предельный срок их проведения и восстановления территорий.