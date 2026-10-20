УБРиР расширил сеть готовых банковских решений для бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) разработал систему «коробочных» решений для предпринимателей, работающих в самых распространенных направлениях бизнеса. Акции проводятся во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР».

В соответствующем разделе на сайте банка можно выбрать один из десяти вариантов: для селлеров, салонов красоты, ресторанов и других сфер, сообщает пресс-служба банка. «Чтобы сэкономить время наших клиентов, мы подобрали готовые решения в десяти отраслях и предлагаем их бизнесу в синергии. Начав с нескольких массовых направлений в этом году, сейчас мы добавили к ним кофейни, цветочные магазины, медицинские компании и строительные фирмы. Бизнесу, особенно на начальном этапе, важно сконцентрировать внимание на операционной деятельности, а о финансовой стороне готовы позаботиться мы. И еще: если вашей сферы нет в перечне, оставьте заявку, мы подберем решение», — отметила управляющий директор центра по работе с клиентами малого и среднего бизнеса банка УБРиР Валерия Вялкова.

Направления, для которых УБРиР предлагает готовые наборы услуг: селлеры; кофейни; кафе, фастфуд или доставка еды; строительные фирмы; цветочные магазины; медицинские компании; рестораны; турагентства; гостиницы и отели; салоны красоты. В этих пакетах в оптимальном соотношении подобраны расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и сервисы.

Например, предпринимателям, открывающим кофейню, не придется платить за РКО благодаря тарифам «Промо» и «Промо Лайт», а эквайринг можно подключить под 0% на первые 3 месяца. Средства, отложенные на открытие следующей кофе-точки, можно внести на депозит с высокой ставкой. Кроме того, все клиенты банка в подарок получают бизнес-карту, по которой в первый месяц действует акция «Приветственный кешбэк 100%» и другие сезонные кешбэки.

За поддержание остатков на расчетном счете банк дарит бонусы. Среди них — кешбэк до 20% за траты на АЗС, сервисы «ДМС-бизнес» или «Бизнес-юрист». Новые участники, присоединившиеся к бонусной программе до 30 ноября 2026 года, получат дополнительно приветственный бонус — 500 рублей на свой расчётный счет. Актуальную информацию о сроке действия акций необходимо уточнять на сайте банка.