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Ввод индивидуального жилья в России с начала года упал на 21%

УрБК, Москва, 20.10.2026. В январе–сентябре 2026 года в России было введено на 21% меньше объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало главным фактором общего падения ввода жилья в стране на 13%, свидетельствуют данные Росстата в обработке аналитиков ЦИАН.

Объем ввода ИЖС за три квартала составил 41,4 млн кв. метров, что является минимальным показателем с 2021 года. Совокупный ввод жилья в стране упал до 66,3 млн кв. метров. При этом сегмент многоквартирных домов, в отличие от частного сектора, показал рост на 3% (до 24,9 млн кв. метров). Доля ИЖС в общем объеме строительства снизилась на 5,9 процентного пункта, до 62,5%. Наиболее заметное сокращение ввода частного жилья зафиксировано в традиционно лидирующих по объемах строительства регионах: в Нижегородской области показатель упал на 38% (до 0,5 млн кв. метров), в Краснодарском крае — на 33% (до 2 млн кв. метров), в Московской области — на 31% (до 5,5 млн кв. метров).

По словам экспертов, небольшим подрядчикам, которые традиционно доминируют в этом сегменте, крайне сложно пройти банковский фильтр: сейчас с механизмом эскроу работают лишь около 1,5 тыс. компаний по всей стране. Дополнительным сдерживающим фактором стала неподъемная для многих граждан стоимость рыночного финансирования: ежемесячный платеж по кредиту на строительство дома сейчас достигает 250–300 тыс. рублей.

Кроме того, частные дома сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны индустриального сегмента, который в настоящее время характеризуется перенасыщением предложения квартир. По прогнозам экспертов, при сохранении текущих внешних факторов ввод ИЖС по итогам 2026 года может сократиться на 15–20%.

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