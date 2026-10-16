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Алкомаркеты в России начали сокращать число магазинов на фоне снижения спроса

УрБК, Москва, 16.10.2026. Крупнейшие алкогольные ритейлеры в России начали сокращать количество торговых точек после нескольких лет расширения на фоне снижения продаж спиртного, роста цен и ужесточения региональных ограничений. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным издания, тенденция затронула сети «Красное & Белое», «Бристоль», «ВинЛаб» и «Ароматный мир». Ритейлеры пересматривают стратегии развития и повышают эффективность действующих магазинов.

В несетевом сегменте сокращение оказалось заметнее: за год количество независимых торговых точек уменьшилось почти на 8%, отмечают «Известия».

По данным статистики, которые изучило РИА Новости, потребление алкоголя в России в сентябре снизилось до 7,47 л на душу населения. Это минимальный показатель с 1996 года.

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