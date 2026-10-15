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Свердловчане чаще всего регистрируют недвижимость в Челябинской области, Пермском и Краснодарском краях

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Жители Свердловской области все чаще приобретают недвижимость в других регионах России. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Свердловской области.

По итогам сентября 2026 года в ведомство поступило 66 562 заявления об осуществлении учетно-регистрационных действий. Примечательно, что 73,2% из них были поданы в электронном виде, что значительно ускоряет сроки рассмотрения и упрощает взаимодействие с госорганами.

«Сейчас заявитель может подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав как в электронном виде, так и в любом офисе МФЦ по экстерриториальному принципу, независимо от того, в каком регионе находится объект недвижимости», — напомнила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.

Благодаря этому механизму в сентябре жители региона подали 1 484 заявления на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет объектов, расположенных за пределами Среднего Урала. Статистика показала, что наибольшей популярностью у свердловчан пользуются объекты недвижимости в Челябинской области, а также в Пермском и Краснодарском краях.

При этом Свердловская область также привлекает покупателей из других субъектов РФ. Чаще всего заявления на регистрацию местной недвижимости извне поступали от жителей: Московской области (83 заявления); Тюменской области (52 заявления); Челябинской области (45 заявлений).

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