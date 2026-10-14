Жители Екатеринбурга сообщили о сбоях в работе мобильного интернета

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. Читатели УрБК сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Проблемы отмечаются у операторов МТС и Т2.

По сообщениям екатеринбуржцев и корреспондентов редакции, с раннего утра, а у некоторых пользователей — с ночи, доступны только ресурсы из «белых списков».

В Свердловской области не объявляли режимы беспилотной или ракетной опасности. Причины ограничений мобильного интернета пока неизвестны.

«Сеть Т2 работала и работает в штатном режиме. Возможные временные ограничения в работе мобильного интернета были связаны с ограничениями по вопросам безопасности. Операторы не могут влиять на сроки их действия и снятия. Но даже во время ограничений мы сохраняем для абонентов доступ к голосовой связи, СМС, а также важнейшим онлайн-ресурсам, которые входят в «белый список», — сообщили УрБК в компании Т2.