В Екатеринбурге 16 октября пройдет «Кинокроссфит» для знакомства с профессиями кино

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Бесплатное профориентационное мероприятие «Кинокроссфит», на котором участники смогут попробовать себя в шести кинопрофессиях, пройдет в Екатеринбурге 16 октября. Его организуют команда кинопроекта «ПРОБА» и молодежный коворкинг-центр «Стрелка», сообщили организаторы.

Встреча состоится с 19:00 до 20:30 по адресу: ул. Родонитовая, 14. Участие рассчитано на жителей города, которые интересуются кинопроизводством и рассматривают возможность обучения или работы в этой сфере. Предварительная подготовка не требуется.

Программа включает шесть тематических станций: сценариста, визажиста, актера, режиссера, оператора и кастинг-директора. Участники познакомятся с задачами специалистов и выполнят практические задания под их руководством.

Организаторы рассчитывают, что мероприятие поможет участникам определиться с профессиональными интересами, получить первый опыт и познакомиться с представителями киноиндустрии.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.