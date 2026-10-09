Росимущество выставит на торги почти 100% акций «Уралбиофарма»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило о планах продать 99,995% акций екатеринбургского фармацевтического предприятия АО «Уралбиофарм». Начальная цена пакета установлена на уровне 977,1 млн руб. Торги пройдут в формате электронного аукциона 9 ноября; прием заявок завершится 3 ноября.

На продажу выставлено 200,04 млн обыкновенных именных акций компании. Шаг аукциона составит 48,8 млн руб., размер задатка — 195,4 млн руб.

«Уралбиофарм», специализирующийся на выпуске лекарственных препаратов, зарегистрирован в Екатеринбурге (ул. Куйбышева, 60). По данным извещения, на конец 2025 года численность персонала предприятия составляла 503 человека, а средняя заработная плата с учетом районного коэффициента — 86,3 тыс. руб. Генеральным директором компании является депутат Свердловской области Александр Серебренников.

Финансовые показатели компании демонстрируют ухудшение динамики. По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Уралбиофарма» в 2025 году снизилась до 1,22 млрд руб. против 1,32 млрд руб. годом ранее. Убыток от продаж достиг 99,5 млн руб. — при том, что в 2024 году предприятие зафиксировало прибыль от продаж в размере 217,6 млн руб. Чистая прибыль сократилась с 66,6 млн до 1,05 млн руб.

В состав имущественного комплекса предприятия входит производственная недвижимость в Екатеринбурге — в том числе здания и земельные участки на улицах Куйбышева и Климовской. Кроме того, в перечне активов значатся объекты недвижимости в ряде районов Свердловской области, а также в Мурманске. В 2023 году суд изъял «Уралбиофарм» в доход государства у экс‑депутата Госдумы РФ Малика Гайсина.