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В Екатеринбурге проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ ушел с должности

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. В Екатеринбурге проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета (УрФУ) Даниил Сандлер ушел с должности.

В пресс-службе УрФУ сообщили, что в вузе началась реорганизация всего экономического блока. «В числе изменений в экономическом блоке — и ликвидация должности, которая ранее именовалась как «первый проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ», — приводит «Коммерсантъ-Урал» заявление вуза. 

Полномочия проректора по экономике и стратегическому развитию временно переданы главному бухгалтеру университета Гавриилу Агаркову. Д. Сандлер останется работать в должности заведующего кафедрой менеджмента института экономики и управления УрФУ.

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