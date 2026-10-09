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Пять человек пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. Несколько человек пострадали в результате столкновения двух рейсовых автобусов на 275 км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что ДТП произошло сегодня, 9 октября, около 03:45. Предварительно установлено, что водитель автобуса «Ютонг» (направление Карпинск — Екатеринбург), не выдержав дистанцию, столкнулся с «Форд Транзит», который остановился перед ним на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автобуса «Форд Транзит». По данным управления ГАИ по Свердловской области, травмы получили пять человек.

«Прокуратурой будет дана оценка законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе.

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