Минздрав Свердловской области внедряет голосового ИИ-помощника для врачей

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. В системе здравоохранения Свердловской области внедряется технология голосового ввода данных с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

В департаменте информполитики региона сообщили, что технология помогает врачам заполнять медицинскую карту на основе диалога с пациентом и оперативно получать ответы на клинические вопросы. Технология уже прошла тест-драйв в двух больницах Екатеринбурга и хорошо себя зарекомендовала.

«Тестовый период продолжался 30 дней и проходил на базе екатеринбургских Центральной городской клинической больницы № 6 и Центральной городской больницы № 7. В нем участвовали пять врачей — терапевты и кардиологи. За это время с помощью системы было сформировано 253 протокола приема, а также получено 106 вопросов врачей и ответов на них. Ключевыми результатами пилотного проекта стали сокращение на 33% времени, затрачиваемого врачом на заполнение медицинской карты, что дает дополнительно 1,5 минуты приема для общения с пациентом и высокое качество заполнения медицинской карты: 95% текста, составленного ИИ-помощником, сохраняется врачом без изменений и дополнений. Кроме того, объем текста протоколов вырос на 15%, а сами протоколы не содержали сокращений», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Еще одна функция помощника — поиск ответов на профессиональные вопросы. Половина запросов врачей касалась лекарственных средств. В том числе специалисты обращались за информацией о заболеваниях, терминологии диагнозов, общих рекомендациях, нормативных требованиях и параметрах диагностических методов. В среднем для получения исчерпывающего ответа требовалось 1,5 запроса.

Планируется, что проект охватит более тысячи врачей и фельдшеров, обеспечивающих около 18 тыс. приемов за смену. Для внедрения технологии предполагается оснастить микрофонами 981 кабинет специалистов системы здравоохранения. Ожидаемая суммарная экономия времени на заполнение протоколов при таком охвате — 270 часов за смену. Это время медицинские работники смогут уделить пациентам.