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ЕВРАЗ подтвердил высокий ESG-рейтинг

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. Рейтинговое агентство RAEX подтвердило ESG-рейтинг ЕВРАЗа на уровне AA. Компания получила 79,17 балла по 100-балльной шкале. Управление ESG-рисками оценивается как находящееся на очень высоком уровне.

В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что в экологической сфере агентство высоко оценило подход компании к минимизации рисков в области биоразнообразия, управлению хвостохранилищами и экологическими рисками в цепочках поставок. В 2025 году ЕВРАЗ инвестировал более 100 млн руб. в сохранение биоразнообразия и высадил свыше 1,23 млн деревьев в рамках проектов лесовосстановления. ЕВРАЗ продолжает поэтапную оценку воздействия на биоразнообразие на всех производственных активах согласно Экологической стратегии. Общий объем инвестиций компании в природоохранные мероприятия по федеральному проекту «Чистый воздух» превысил 26 млрд руб.

В социальном блоке аналитики отметили раскрытие льгот для сотрудников, подходы к разнообразию и инклюзивности. СоцпакетЕВРАЗа соответствует лучшим практикам вознаграждений и компенсаций. Утверждены политики по правам человека и социокультурному многообразию, действует Школа женского лидерства и центр поддержки материнства «Василиса». В 2025 году социальные затраты на персонал в Сибири, на Урале и в Тульской области составили 3,1 млрд руб.

В управленческой сфере отмечается высокая степень управления вопросами, связанными с деловой этикой, конфиденциальностью данных и кибербезопасностью, риск-менеджментом. Эксперты отметили и успешное управление актуальными для компании ESG-рисками, и позитивную динамику в раскрытии информации, формировании комплексных программ и реализации инициатив в социальном и экологическом блоке, рассказали в пресс-службе.

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