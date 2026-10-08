Дмитрий Дегтярь: Мы сейчас, по сути, играем с ИИ

Фотограф Дмитрий Дегтярь рассказал в интервью УрБК о влиянии ИИ на развитие фотографии.

— Стратегия развития креативной экономики отнесла фотографию к арт-индустрии, добавленная стоимость формируется за счет создания культурных смыслов и использования объектов интеллектуальной собственности, обладающих художественной ценностью. Как этот подход может сказаться на прикладной фотографии — репортажной, промышленной?

Фотография, в любом случае, является документом, подтверждением того, что было на самом деле. Прикладная или художественная, она все равно способна создавать смыслы. Как в свое время в искусстве появились сначала реализм, а потом и соцреализм. Фотография способна воспевать человека и человечное. Регламент работы с такими произведениями нужен. Тем более, что авторское право, например в прикладной фотографии, часто бывает размыто. Где есть техническое задание заказчика, а где начинается художественный взгляд исполнителя? Между «Нам нужны комбайны в поле, для сайта» и «Ого! Хлеб — это сложная вещь, как много в нем смыслов» — огромная разница. Конечно, когда за фотографом стоит не просто хороший юрист, а еще и продуманные нормативные акты. Это облегчит труд фотографов, особенно нефотографическую его часть.

— С учетом давления на отрасль искусственного интеллекта (ИИ), генеративных сетей — какие вероятные пути развития фотографии как услуги можно предположить, спрогнозировать?

— Мною лично давление ИИ не ощущается. Даже наоборот, все чаще встречаю разочарование среди моих партнеров. ИИ — это вообще не про фотографию, это ближе к пластическому искусству, ближе, но не одно и то же. ИИ — это цифровое искусство. В репортаже, например, вообще не применимо, кроме идеи создания фейков.

Да, как инструмент — может расширить возможности фотографа, когда, например, нам срочно нужны реалистичные картинки авто на зимней дороге, а на дворе — лето. И картинка нужна сейчас. Важно понимать, что для генерации нужен хороший исходник, настоящий автомобиль, а не произвольная интерпретация, нужна качественная фотография авто на дороге. Потом нужна кропотливая работа с промтом, идею перевести в речь, речь — в конкретный конструкт, конструкт — в картинку. Потом все это «после сборки обработать напильником». Если эта картинка — просто концепция, абстрактный авто, пусть он будет похож на наш, абстрактная дорога зимой — тут все проще. Но когда нужна документальность, необходимо, чтобы поверили. Кропотливый труд, точный, спланированный, качественно сделанный. Долго, дорого, результативно.

Как фотография не является картиной, так и ИИ не может быть фотографией, общее только то, что все они могут быть искусством, и все они, конечно, про визуальный язык. Сама услуга фотографии получает еще один инструмент, который еще формируется. Уже отсеивается лишнее, выделяются области применения, оттачиваются сервисы. Фотография остается фотографией — документом, подтверждением действительности, реальных встреч, реальных объектов, в реальных условиях. Репортаж, промышленная съемка, портрет, тем более — портрет на производстве, портрет профессии или профессионала, портрет готового продукта в каталоге или в действии, в жизни.

— Может ли генерация вытеснить фотографа из производственного процесса? Всегда ли для промышленной фотографии нужен фотограф?

— Для чего нужна бизнесу визуальная информация? Ответ на этот вопрос поможет понять, где действительно нужен фотограф, а где можно обойтись генерацией или иллюстрацией, взятой из конструкторской программы. Визуальным языком бизнес может обратиться к инвестору, к потребителю или к потенциальному сотруднику. Картинка работает лучше текста и видео. Против текста — время, против видео — доступность. Опираясь на свой опыт работы на производстве, в рекламе и маркетинге, могу сказать, что везде, где есть необходимость подтверждения существования реальных объектов, реальных людей и их деятельности, где нужна эмоциональная вовлеченность, нужна фотография. Представим себе инвестора, которому показали ролик ИИ, иллюстрации ИИ, и он принял решение участвовать ресурсом, временем, капиталом. И, однажды приехав на объект своего вложения, видит, что объект не соответствует. Каково будет разочарование? Уровень вовлеченности резко падает. Сгенерированные ИИ объекты всегда не соответствуют реальности. ИИ — не фотошоп, ИИ рисует картинку заново и очень часто привносит свою толику, взятую не из жизни, но из своей библиотеки. Это хорошо, для абстрактных размышлений, для фантазий на тему будущего или возможного настоящего. ИИ хорош для такой интерпретации. А фотография нужна для представления действительности.

— Какую роль ИИ можно отвести в современном и перспективном производственном процессе?

В прогнозе интересно рассмотреть своеобразную развилку. Когда «лишний мусор» в понимании ИИ будет вывезен и останется только суть. Мы сейчас, по сути, играем с ИИ, балуемся, получаем опыт, радуемся и разочаровываемся. Для фото он всегда будет только подспорьем. Что интересно, так это рассмотреть не просто «отрасль фотографии», а именно отрасль создания интеллектуального продукта арт-индустрии для бизнеса. Такая развилка обозначена, и фотография теперь — тоже реальный сектор экономики, реальный инструмент создания, сохранения и передачи смыслов. Фотография теперь официально — часть арт-индустрии и креативных индустрий в целом. Возможно, в скором будущем (как когда-то, на заре становления Страны Советов), перед фотографией будут возникать новые задачи, только теперь — уровня становления цивилизации.