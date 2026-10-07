В Свердловской области свыше 20 тыс. женщин ожидают рождения ребенка

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. В Свердловской области в рамках Всероссийского Дня беременных проходят тематические мероприятия для будущих мам. Осенний праздник, который отмечают ежегодно 7 октября, в этом году встречают 20 335 свердловчанок.

Программа для беременных и их близких реализуется на площадках учреждений здравоохранения региона. Мероприятия сочетают просветительские и творческие форматы: специалисты рассказывают о подготовке к родам, уходе за ребенком и поддержании здоровья, а организаторы дополняют встречи неформальными активностями.

Как пояснила главный внештатный специалист по акушерству минздрава Свердловской области, акушер‑гинеколог Областной детской клинической больницы Евгения Ожегова, День беременных призван оказывать поддержку и давать вдохновение женщинам, готовящимся стать мамами. По ее словам, период ожидания ребенка — особый этап в жизни женщины, наполненный значимыми моментами: от осознания зарождения новой жизни до первой встречи с малышом.

Ряд профильных событий прошел на базе ключевых медучреждений региона. В Областном перинатальном центре на базе ОДКБ будущим мамам представили рекомендации по грудному вскармливанию и основам ухода за ребенком в условиях стационара и дома.

На площадке Школы здоровья для беременных Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга впервые состоялась акция «Книга на двоих: что почитать, пока ждешь». Проект реализован при поддержке Свердловской областной межнациональной библиотеки им. П. П. Бажова и ориентирован на формирование комфортной психологической среды для будущих родителей.

В Демидовской городской больнице для беременных организовали консультации клинического психолога, а также представителей ЗАГСа и страховых компаний — это позволило будущим мамам получить комплексную информацию по правовым, психологическим и организационным вопросам.

Дополнительные просветительские активности прошли в Нижнетагильской областной больнице и Полевской центральной районной больнице. В этих учреждениях медики совместно со служителями местных православных храмов провели встречи с будущими мамами. В программу вошли практические занятия по дыхательной гимнастике, лекции о пользе раннего плавания для детей и рекомендации по допустимым видам физической активности во время беременности.

По данным региональных властей, с начала года в Свердловской области родились более 24,7 тыс. детей: примерно 12,7 тыс. мальчиков и 12 тыс. девочек. В регионе зафиксировано 242 пары близнецов. Для 10,6 тыс. женщин роды стали первыми, 659 свердловчанок стали мамами в пятый раз, еще 21 женщина родила девятого или более ребенка.

Охрана материнства и детства остается одним из приоритетных направлений региональной политики. С 2027 года в Свердловской области стартует реализация Уральской демографической доктрины, представленной губернатором Денисом Паслером. Документ предполагает комплекс мер поддержки семей, призванный создать условия для рождения и воспитания детей в регионе.