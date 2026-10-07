ГлавнаяНовости
Вчера14:41

Санатории ММК вошли в число лучших здравниц России

УрБК, Магнитогорск, 07.10.2026. Три корпоративные здравницы Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») стали лауреатами и призерами конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности». Мероприятие прошло в рамках всероссийского форума «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности — 2026», сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно итогам оценки, санаторий ММК «Юбилейный», расположенный в Республике Башкортостан, занял третье место в номинации «Лучшее пространство для отдыха» в категории «Классика». Курорт «Абзаково» (также Башкортостан) получил третье место в номинации «Лучшее пространство для детей». Кроме того, санаторий «Металлург» из города Ессентуки Ставропольского края стал четвертым в номинации «Лучший номер».

Организаторами конкурса, который проводится уже в седьмой раз, выступили Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья совместно с Сеченовским Университетом. В этом году на победу претендовали 103 проекта из разных регионов России. Участники оценивались в двух категориях: «Классика» (уровень 3 звезды и ниже) и «Премиум» (уровни 4 и 5 звезд).

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
03 декабря 202516:28

Курорты ММК вновь вошли в число лауреатов Международной премии Russian Event Awards

УрБК, Магнитогорск, 03.12.2025. Курорты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») «Абзаково» и «Банное» стали лауреатами XIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards — 2025. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. ООО «Санаторий Юбилейный» (курорт «Банное») завоевало второе место в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия». Горнолыжный курорт «Абзаково» занял второе место в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия». В 2025 году на премию было подано 473 проекта из 63 регионов России,
20 октября 202516:28

Курорт ММК вошел в топ-5 российских здравниц

УрБК, Магнитогорск, 20.10.2025. Расположенный рядом с Магнитогорском горнолыжный курорт «Абзаково» (на 100% принадлежит ММК) стал призером всероссийского конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Было подано 123 проекта из разных регионов России. Эксперты выделили по пять лучших здравниц в пяти номинациях. Курорт «Абзаково» взял «бронзу» в категории «Лучшее пространство для отдыха». Итоги конкурса были подведены в Москве на всероссийском форуме «Инвестиции в
22 октября 202516:28

Курорты ММК получили награды в туристическом фестивале «Диво России»

УрБК, Магнитогорск, 22.10.2025. Три курорта Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») победили в XII Всероссийском туристическом фестивале «Диво России», церемония награждения которого проходила в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» «Диво России» развивает индустрию гостеприимства и турпродукты России через видеоконтент: ежегодно в межрегиональных фестивалях-конкурсах принимают участие несколько тысяч проектов. В общероссийский финал выходит 300 лучших видео о туризме в 40–50 номинациях. В финале этого года жюри
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
10 декабря 202516:28

Курорты «ММК» отмечены наградами международного туристского конкурса «Диво Евразии-2025»

УрБК, Магнитогорск, 10.12.2025. Курорты Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») завоевали несколько престижных наград на VIII Международном туристском фестивале-конкурсе «Диво Евразии-2025». Финал конкурса прошел в Чебоксарах с 3 по 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Так, ООО «Санатории «Юбилейный» завоевало 2 место III Международного конкурса видеопроектов курортных брендов «Золотые курорты Евразии». Видеоролик курорта был представлен в номинации «Здоровое будущее». Также курорты ММК добились блестящих результатов в V международном конкурсе туристических
05 ноября 202416:28

В санатории «Юбилейный» ММК пройдет отраслевой семинар для руководителей и специалистов по социальным вопросам

УрБК, Магнитогорск, 05.11.2024. В санатории «Юбилейный» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) 21-22 ноября 2024 года пройдет семинар-совещание руководителей и специалистов по социальным вопросам предприятий металлургической отрасли, организованный ООО «Корпорация производителей черных металлов» совместно с ПАО «ММК», сообщает пресс-служба магнитогорского предприятия. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Так, на мероприятии планируется обсудить современные решения в социальных программах, вопросы медицинского обеспечения сотрудников и управление здоровьем, поддержки