Санатории ММК вошли в число лучших здравниц России

УрБК, Магнитогорск, 07.10.2026. Три корпоративные здравницы Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») стали лауреатами и призерами конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности». Мероприятие прошло в рамках всероссийского форума «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности — 2026», сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно итогам оценки, санаторий ММК «Юбилейный», расположенный в Республике Башкортостан, занял третье место в номинации «Лучшее пространство для отдыха» в категории «Классика». Курорт «Абзаково» (также Башкортостан) получил третье место в номинации «Лучшее пространство для детей». Кроме того, санаторий «Металлург» из города Ессентуки Ставропольского края стал четвертым в номинации «Лучший номер».

Организаторами конкурса, который проводится уже в седьмой раз, выступили Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья совместно с Сеченовским Университетом. В этом году на победу претендовали 103 проекта из разных регионов России. Участники оценивались в двух категориях: «Классика» (уровень 3 звезды и ниже) и «Премиум» (уровни 4 и 5 звезд).