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В Росреестре рассказали о типичных ошибках кадастровых инженеров

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. В Екатеринбурге на семинаре для кадастровых инженеров специалисты рассказали о типичных ошибках кадастровых инженеров при учете и регистрации объектов недвижимости.

В пресс-службе управления Росреестра Свердловской области сообщили, что отдельное внимание на семинаре посвятили актуальным вопросам определения года завершения строительства объектов капитального строительства. Такие мероприятия позволили повысить качество оказания услуг Росреестра: проводить учет и регистрацию в максимально короткие сроки, минимизировать количество приостановлений до 1,45% по кадастровому учету и до 1,79% по единой процедуре.

«Качественные услуги кадастрового инженера важны для постановки недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав. Наличие зарегистрированного права является необходимым условием для совершения сделок с недвижимым имуществом, предоставления компенсационных выплат в случае утраты объектов недвижимости в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, а также при резервировании земель для строительства на них социально значимых объектов», — подчеркнула заместитель руководителя управления Ирина Семкина.

Перед заключением договора на выполнение кадастровых работ стоит узнать всю необходимую информацию о кадастровом инженере, проверив сведения о нём в Реестре кадастровых инженеров на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы». Услуга предоставляется бесплатно и не требует регистрации.

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