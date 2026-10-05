УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. В Свердловской области на территории Краснотурьинской городской больницы началось строительство теплого перехода. Он соединит главное здание стационара и приемно-диагностическое отделение, которое развернется в модульном корпусе бывшего ковид-центра.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что решение о строительстве перехода принято в феврале 2026 года в ходе рабочего визита заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. После того, как возможность реализации решения подтвердили геологические изыскания и экономические расчеты, специалисты приступили к проектированию.

По словам главного врача Краснотурьинской городской больницы Евгения Горинова, начатые в конце сентября на стройплощадке работы планируется завершить до конца года. «В результате мы получим современное приемное отделение, организованное по триаж-системе. Здесь будут организованы малые операционные и зона комфортного ожидания. В распоряжении врачей будет все необходимое диагностическое оборудование: аппараты КТ и МРТ, УЗИ, рентген», — отметил Е. Горинов.

Повысить стандарты оказания медицинской помощи призваны и другие работы, которые начались в Краснотурьинской городской больнице. С целью создания комфортных условий для врачей и пациентов, а также для достижения целевых показателей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», текущим летом здесь стартовали капитальные ремонты сразу на нескольких ключевых объектах: в поликлинике для взрослых, женской консультации, родильном доме и детском стационаре.

«Мы понимаем, как важен комфорт и для пациентов, и для медиков, поэтому проект продуман до мелочей. Переход будет оснащен лифтами, которые компенсируют перепад высот между корпусами. Параллельно мы ведем капитальный ремонт цокольного этажа и меняем лифтовое хозяйство, чтобы путь пациента до операционных и лечебных отделений был максимально быстрым и бережным. Но и это еще не все: сейчас ремонты охватили практически все ключевые здания больницы — от взрослой поликлиники и женской консультации до роддома и детского стационара», — отметила Татьяна Савинова.

Она добавила, что работы начались в конце сентября. Министр поставила задачу завершить строительство перехода до конца этого года. «Для меня важно, чтобы медицина на севере области стала по-настоящему современной, технологичной и, главное, человечной. За этими стенами и новым оборудованием стоят тысячи людей, которые заслуживают самой лучшей заботы, и мы делаем все, чтобы оправдать это доверие», — добавила руководитель ведомства.