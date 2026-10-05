В Свердловской области утверждена комиссия по признанию территории креативным кластером

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Министерство экономики Свердловской области утвердило состав комиссии, ответственной за присвоение территориям статуса креативных кластеров. Соответствующий приказ размещен на сайт правовых актов. Возглавил комиссию глава министерства Андрей Антипов.

Его заместитель Евгений Тиханов заместит его и на этой должности. В число членов комиссии вошли: и.о. директора департамента по развитию туризма Татьяна Белик, замминистра культуры Лариса Вакарь, представители Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), областного центра поддержки предпринимательства и другие.

На данный момент в Свердловской области действуют 13 креативных кластеров.Для присвоения статуса креативного кластера, территории необходимо иметь общую площадь зданий (строений, сооружений) не менее 1 тыс. кв. м, оснащенной необходимой инженерной инфраструктурой. На территории должны работать не менее 10 субъектов креативных индустрий, включенных в реестр субъектов креативных индустрий, и составлять не менее 50% от общего числа всех лиц на территории.