В Екатеринбурге сотрудник уральского аграрного университета обвиняется во взяточничестве

УрБК, Екатеринбург. 01.10.2026. В Екатеринбурге директор центра практического обучения учебно-опытного хозяйства Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) обвиняется во взяточничестве.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что, по версии следствия, мужчина получил деньги от частных охранных организаций, с которыми университет заключил 48 договоров и контрактов на оказание охранных услуг на общую сумму свыше 52 млн руб. За взятку в размере 297,7 тыс. руб. он согласился не сообщать своему руководству о том, что контракты не были выполнены.

«В силу занимаемой должности сотруднику университета стало известно, что фактически данные услуги не оказывались, поскольку технические средства на ряде объектов не были оборудованы в полном объеме, а смонтированные находились в неисправном состоянии, ремонтные работы не проводились своевременно», — пояснили в облпрокуратуре.

Дела в отношении работника университета и руководителей охранных компаний рассмотрит Орджоникидзевский суд Екатеринбурга.