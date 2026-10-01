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Доля убыточных сельхозорганизаций превысила 30% в январе–июле 2026 года

УрБК, Москва, 01.10.2026. Доля убыточных хозяйств в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве РФ в январе–июле 2026 года составила 31,1% против 23,8% годом ранее, следует из данных Росстата.

В растениеводстве и животноводстве убыточных хозяйств — 29,4% (22,1% годом ранее). В рыболовстве и рыбоводстве — 36,7% (36%). В производстве пищевых продуктов доля убыточных предприятий снизилась до 23,1% с 26%, в производстве напитков — до 23,6% с 26%.

Доля прибыльных хозяйств по отрасли в целом составила 68,9%, что на 7,3 п.п. меньше, чем годом ранее (76,2%). В растениеводстве и животноводстве прибыльных — 70,6% против 77,9%, в рыболовстве и рыбоводстве — 63,3% (64%). В производстве пищевых продуктов прибыльных предприятий — 76,9% (74%), напитков — 76,4% (74%).

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Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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