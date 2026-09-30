В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. В Свердловской области 30 сентября объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — сообщил глава области.

В аэропорту Кольцово введены ограничения на прием и вылет самолетов, следует из информации Росавиации.