Есть ли жизнь на рынке новостроек Екатеринбурга?

В Екатеринбурге все чаще говорят о тяжелой ситуации на рынке новостроек: падении продаж, затоваривании готовыми квартирами и сворачивании новых проектов. Насколько в действительности плоха ситуация — разбираемся в материале ИАА УрБК.

Скептики чаще всего ссылаются на низкую активность покупателей в 2026 году: по мнению участников рынка, многие проекты недобирают клиентов, а застройщики вынуждены пересматривать планы.

Однако цифры не подтверждают резкого снижения продаж. По данным Управления Росреестра по Свердловской области, за январь–август 2026 года в регионе зарегистрирован 19 тыс. 441 договор долевого участия в строительстве — за год показатель вырос на 4%.

Правда, здесь важно учитывать, что первая половина 2025 года была крайне слабой из-за дорогой ипотеки и неблагоприятного информационного фона. Если сравнивать со второй половиной прошлого года, падение продаж будет заметным. Тем не менее ситуация с продажами не выглядит слишком негативной: в годовом выражении динамика выглядит вполне достойно.

Негативные рассуждения о спросе во многом связаны с несбывшимися ожиданиями относительно ключевой ставки. Многие наблюдатели рассчитывали на ее быстрое снижение и возвращение массовой рыночной ипотеки. Как известно, этот сценарий не сбылся: период жесткой денежно-кредитной политики в России сильно затянулся.

Впрочем, ситуация не столь драматична. Во-первых, ключевая ставка снижается — с лета прошлого года она опустилась с 21 до 14%. Во-вторых, из-за медленного снижения ставки власти пока отказываются кардинально ужесточать условия оставшихся льготных ипотечных программ. Все это поддерживает спрос даже при дорогих деньгах в экономике.

Апокалиптические прогнозы о снижении цен на новостройки тоже не сбываются. Сейчас средняя цена квадратного метра в Екатеринбурге составляет 175-177 тыс. руб. С начала года этот показатель снизился всего на 0,5-2%. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от активности покупателей и объема предложения на рынке.

Ключевой проблемой при этом остается высокий уровень конкуренции между девелоперами. За последние десять лет объем строящегося жилья в Екатеринбурге вырос почти втрое — с 2 до 5,6 млн кв. м. По этому показателю город сейчас уступает только Москве (15,7 млн), уверенно опережая Краснодар (5,5 млн) и Санкт-Петербург (5,1 млн).

Очевидно, что рынок уральской столицы перенасытился. Но в последнее время этот показатель почти не растет. Кроме того, власти Екатеринбурга приняли решение ограничить выдачу разрешений на строительство, чтобы не допустить образования пузыря. Приоритет отдается проектам комплексного развития территорий.

В целом ситуация на рынке новостроек города непростая, но масштаб многих проблем сильно преувеличен. Пока все риски выглядят контролируемыми.

Ранее УрБК сообщало, что Екатеринбургская агломерация остается главным и практически единственным центром жилищного строительства на Среднем Урале — в малых городах региона новых проектов по-прежнему крайне мало.