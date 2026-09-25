УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. Операционный директор СКБ Контур Светлана Стрельникова стала ректором Контур Университета, решение согласовал Наблюдательный совет образовательного учреждения. Об этом сообщили в компании.



Стрельникова работает в СКБ Контур более 20 лет и в должности операционного директора, в частности, курирует образовательные программы компании. Она также является автором и преподавателем курсов магистратуры УрФУ по направлению «Цифровая гуманитаристика» и доцентом практики факультета бизнес-информатики и управления на основе данных ИТМО.



«Контур Университет — еще один шаг в развитии системы образовательных активностей компании. Шаг большой и ответственный, ведь Университет — это проект на десятилетия. Моя задача — связать академическую среду вуза с практической базой большой ИТ-компании для подготовки специалистов, которые по окончании вуза не только «знают», но и «умеют», ведь именно в таких нуждается и компания, и регион, и страна», — сказала Светлана Стрельникова.



При этом С. Стрельникова продолжит работать операционным директором СКБ Контур.



О создании собственного университета компания объявила в 2025 году. В начале 2026 года Контур Университет получил лицензию на право вести образовательную деятельность. В этом году состоялся набор на первую магистерскую программу «Архитектура цифровой трансформации».



На посту ректора Стрельникова сменила Бориса Славина. Он останется в структуре университета и будет заниматься развитием научной деятельности вуза.