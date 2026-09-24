Прокурор запросил десять лет колонии для экс-замминистра ЖКХ Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Гособвинение запросило 10 лет колонии строгого режима для бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Андрея Кислицына по делу о получении взятки в размере 2,5 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ-Урал».

Очередное заседание по делу прошло в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. А. Кислицын ранее был приговорен к 11 годам колонии строгого режима по другому уголовному делу о получении взятки.

В ходе нынешнего судебного процесса в качестве свидетеля выступил бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который ранее получил условный срок.