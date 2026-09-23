Более 40 молодых медиков начали работать в больницах Свердловской области после выпуска

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. Молодые специалисты, получившие медицинское образование в 2026 году, начали работать в больницах Свердловской области, в том числе в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижних Сергах, Кушве и сельских территориях региона. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

В Верхнепышминской центральной городской клинической больнице к работе приступили 24 молодых специалиста. Среди них семь участковых педиатров, 11 терапевтов, два врача приемного отделения, участковый психиатр, невролог, детский участковый психиатр и врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения. До конца сентября в больнице ожидают также терапевта, эндокринолога и других специалистов. Практически все новые сотрудники являются целевиками больницы.

«Привлечение кадров - это, без преувеличения, важнейшее направление нашей работы. У больницы огромный потенциал: в ближайшие месяцы будет введен в эксплуатацию новый терапевтический корпус, имеющиеся здания медгородка за последние годы капитально обновлены, построены детская поликлиника и роддом, развивается диагностическая служба, где работают один из самых мощных в регионе аппаратов МРТ, новый ангиограф и так далее. Уверен, что молодые специалисты найдут здесь возможности для профессионального роста и приобретения опыта, а мы обеспечим их доброжелательными и квалифицированными наставниками», — сообщил главный врач Верхнепышминской ЦГКБ Вячеслав Денисов.

В Детскую городскую больницу Каменска-Уральского пришли 22 новых сотрудника - шесть врачей и 16 специалистов среднего медицинского персонала. По данным больницы, адаптироваться в коллективе им помогают опытные сотрудники.

«Врачи и фельдшеры нас поддерживают, помогают и в выборе тактики лечения, и в транспортировке, и с документацией», - отметила врач-педиатр Любовь Сидорова.

Молодые специалисты также начали работать в сельских территориях. В Байкаловскую районную больницу пришли выпускницы Свердловского областного медицинского колледжа 2026 года Варвара Большакова и Анастасия Леконцева. Ряды врачей учреждения пополнила педиатр Мария Мамаева.

«Меня всегда тянуло к родным корням: я выросла в Екатеринбурге, но именно здесь, в Байкалово, чувствую особую связь с людьми. Хочу быть полезной там, где знают и помнят мою семью», — сказала М. Мамаева.

В Нижнесергинской центральной районной больнице после окончания Свердловского областного медицинского колледжа к работе приступили медсестры Ксения Михайлова и Гузель Кафизова, а также фельдшер Семен Неволин.

В 2026 году Свердловский областной медицинский колледж выпустил 4 742 специалиста по 13 направлениям медицинского, социального и спасательного профилей. Уральский государственный медицинский университет в этом году окончили 1 048 врачей.

Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения направлено на повышение доступности медицинской помощи в городах и сельских территориях региона в рамках задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».