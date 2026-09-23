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Вчера17:51

Более 40 молодых медиков начали работать в больницах Свердловской области после выпуска

Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. Молодые специалисты, получившие медицинское образование в 2026 году, начали работать в больницах Свердловской области, в том числе в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижних Сергах, Кушве и сельских территориях региона. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

В Верхнепышминской центральной городской клинической больнице к работе приступили 24 молодых специалиста. Среди них семь участковых педиатров, 11 терапевтов, два врача приемного отделения, участковый психиатр, невролог, детский участковый психиатр и врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения. До конца сентября в больнице ожидают также терапевта, эндокринолога и других специалистов. Практически все новые сотрудники являются целевиками больницы.

«Привлечение кадров - это, без преувеличения, важнейшее направление нашей работы. У больницы огромный потенциал: в ближайшие месяцы будет введен в эксплуатацию новый терапевтический корпус, имеющиеся здания медгородка за последние годы капитально обновлены, построены детская поликлиника и роддом, развивается диагностическая служба, где работают один из самых мощных в регионе аппаратов МРТ, новый ангиограф и так далее. Уверен, что молодые специалисты найдут здесь возможности для профессионального роста и приобретения опыта, а мы обеспечим их доброжелательными и квалифицированными наставниками», — сообщил главный врач Верхнепышминской ЦГКБ Вячеслав Денисов.

В Детскую городскую больницу Каменска-Уральского пришли 22 новых сотрудника - шесть врачей и 16 специалистов среднего медицинского персонала. По данным больницы, адаптироваться в коллективе им помогают опытные сотрудники.

«Врачи и фельдшеры нас поддерживают, помогают и в выборе тактики лечения, и в транспортировке, и с документацией», - отметила врач-педиатр Любовь Сидорова.

Молодые специалисты также начали работать в сельских территориях. В Байкаловскую районную больницу пришли выпускницы Свердловского областного медицинского колледжа 2026 года Варвара Большакова и Анастасия Леконцева. Ряды врачей учреждения пополнила педиатр Мария Мамаева.

«Меня всегда тянуло к родным корням: я выросла в Екатеринбурге, но именно здесь, в Байкалово, чувствую особую связь с людьми. Хочу быть полезной там, где знают и помнят мою семью», — сказала М. Мамаева.

В Нижнесергинской центральной районной больнице после окончания Свердловского областного медицинского колледжа к работе приступили медсестры Ксения Михайлова и Гузель Кафизова, а также фельдшер Семен Неволин.

В 2026 году Свердловский областной медицинский колледж выпустил 4 742 специалиста по 13 направлениям медицинского, социального и спасательного профилей. Уральский государственный медицинский университет в этом году окончили 1 048 врачей.

Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения направлено на повышение доступности медицинской помощи в городах и сельских территориях региона в рамках задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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