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Вчера14:30

Утильсбор на автомобили в России снова вырастет со следующего года

УрБК, Москва, 23.09.2026. Утильсбор в России вырастет с 1 января 2027 года на 10–20% в зависимости от категории автомобиля. Информацию об этом подтвердили в Минпромторге.

В частности, для Geely Monjaro коэффициент утильсбора вырастет с 76,6 до 91,92, что приведет к увеличению сбора для этой машины на 306 тыс. 400 руб. Коэффициент утильсбора Toyota RAV4 вырастет с 62,2 до 74,64, что увеличит итоговую стоимость машины на 248 тыс. руб.

Электромобили и гибриды: для самой маломощной электрической модели с отдачей мотора менее 58,84 кВт (80 л. с.) коэффициент вырастет с 58,7 до 70,44, что приведет к увеличению цены автомобиля как минимум на 234 тыс. руб.

Для автомобилей с рабочим объемом мотора до 3 тыс. куб. см и мощностью менее 160 л. с., которые ввозятся частниками для личного пользования, изменений не запланировано. Для юридических лиц и коммерческого импорта увеличение утильсбора автоматически закладывается в конечную розничную цену машины. Повышать ставки ведомство планирует ежегодно до 2030 года.

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