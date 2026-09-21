Минстрой РФ предложил выбирать подрядчиков для госконтрактов по специальному рейтингу
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. Минстрой России предлагает использовать специальный рейтинг при выборе строительных подрядчиков для государственных контрактов. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин на Московском финансовом форуме, передает РИА «Недвижимость».
По словам министра, в закон о госзакупках №44-ФЗ планируется внести изменения, в том числе в части критериев отбора строительных подрядчиков.
«Самое главное — это приход к тому, чтобы через рейтинг принимать решения по подрядным организациям. То есть основное — это квалификация, финансовая устойчивость и разного типа гарантии. Потому что мы видим, что и банковская гарантия иногда не спасает, либо это затягивает процессы», — сказал И. Файзуллин.
Предложения по изменениям министерство планирует подготовить в течение полугода.