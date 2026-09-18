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Около 300 млн рублей направили на обновление реанимации СОКБ № 1 в Екатеринбурге

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Около 300 млн руб. направили из бюджета Свердловской области на обновление оборудования отделения анестезиологии-реанимации Свердловской областной клинической больницы № 1. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«В крупнейшую многопрофильную клинику для взрослых поступили 25 автоматизированных инфузионных систем, 25 аппаратов ИВЛ, 14 наркозных аппаратов, 61 монитор, портативный УЗИ-аппарат и 20 функциональных кроватей. Для такой масштабной модернизации при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера из регионального бюджета было выделено около 300 миллионов рублей», — цитирует пресс-служба минздрава региона Т. Савинову.

Отделение анестезиологии-реанимации СОКБ № 1 более 30 лет является профильным центром Свердловской области и клинической базой Уральского государственного медицинского университета. В отделении 52 койко-места, ежегодно здесь проходят лечение более 7 тыс. пациентов, проводится свыше 20 тыс. анестезиологических пособий.

В частности, новые инфузионные системы позволили оснастить каждую реанимационную койку стойкой с инфузионными насосами. Оборудование повышает точность дозирования лекарственных препаратов и упрощает контроль за лечением.

В реанимационных палатах обновили аппараты искусственной вентиляции легких. Новое оборудование поддерживает дополнительные режимы длительной вентиляции, позволяющие оценивать дыхательные возможности пациента и настраивать респираторную поддержку в зависимости от его состояния.

Также больница получила новые наркозные аппараты, которые позволяют проводить современные методы анестезии и оснащены технологией автоматической вентиляции легких и расширенными возможностями мониторинга.

Для реанимационных палат и операционных приобрели 61 монитор для контроля физиологических параметров пациентов. Кроме того, отделение получило портативный УЗИ-аппарат, который в первую очередь планируется использовать для ультразвуковой навигации при катетеризации центральных вен.

В отделении оказывают помощь пациентам при сложных хирургических вмешательствах, в том числе кардиохирургических операциях с искусственным кровообращением и применением экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также при трансплантации сердца, печени и почки. Переоснащение отделения анестезиологии-реанимации СОКБ № 1 проводится в рамках развития высокотехнологичной медицинской помощи и реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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