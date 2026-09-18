Около 300 млн рублей направили на обновление реанимации СОКБ № 1 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Около 300 млн руб. направили из бюджета Свердловской области на обновление оборудования отделения анестезиологии-реанимации Свердловской областной клинической больницы № 1. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«В крупнейшую многопрофильную клинику для взрослых поступили 25 автоматизированных инфузионных систем, 25 аппаратов ИВЛ, 14 наркозных аппаратов, 61 монитор, портативный УЗИ-аппарат и 20 функциональных кроватей. Для такой масштабной модернизации при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера из регионального бюджета было выделено около 300 миллионов рублей», — цитирует пресс-служба минздрава региона Т. Савинову.

Отделение анестезиологии-реанимации СОКБ № 1 более 30 лет является профильным центром Свердловской области и клинической базой Уральского государственного медицинского университета. В отделении 52 койко-места, ежегодно здесь проходят лечение более 7 тыс. пациентов, проводится свыше 20 тыс. анестезиологических пособий.

В частности, новые инфузионные системы позволили оснастить каждую реанимационную койку стойкой с инфузионными насосами. Оборудование повышает точность дозирования лекарственных препаратов и упрощает контроль за лечением.

В реанимационных палатах обновили аппараты искусственной вентиляции легких. Новое оборудование поддерживает дополнительные режимы длительной вентиляции, позволяющие оценивать дыхательные возможности пациента и настраивать респираторную поддержку в зависимости от его состояния.

Также больница получила новые наркозные аппараты, которые позволяют проводить современные методы анестезии и оснащены технологией автоматической вентиляции легких и расширенными возможностями мониторинга.

Для реанимационных палат и операционных приобрели 61 монитор для контроля физиологических параметров пациентов. Кроме того, отделение получило портативный УЗИ-аппарат, который в первую очередь планируется использовать для ультразвуковой навигации при катетеризации центральных вен.

В отделении оказывают помощь пациентам при сложных хирургических вмешательствах, в том числе кардиохирургических операциях с искусственным кровообращением и применением экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также при трансплантации сердца, печени и почки. Переоснащение отделения анестезиологии-реанимации СОКБ № 1 проводится в рамках развития высокотехнологичной медицинской помощи и реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».